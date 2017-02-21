МИД России подготовил проект санкций в отношении КНДР

Министерство иностранных дел России подготовило проект указа президента, ужесточающий санкции в отношении КНДР.

Проект предусматривает прекращение научно-технического сотрудничества с отдельными лицами или организациями КНДР «за исключением обменов в области медицины».

Кроме того, проект допускает сотрудничество в области ядерной науки, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники с одобрения комитета Совета Безопасности ООН.

Проект указа также предусматривает введение запрета на поставки из КНДР меди, никеля, серебра и цинка и их перевозку через территорию России. Исключения распространяются на закупки у Северной Кореи угля и железной руды, если в них не участвуют физические и юридические лица, ранее включенные в санкционные списки или связанные с ядерной программой страны.

Планируется также закрытие существующих филиалов банков Российской Федерации, которые действуют на территории КНДР под юрисдикцией России (кроме тех, что предназначены для оказания гуманитарной помощи), и выдворение за пределы России тех, кто работает в Российской Федерации от имени или по поручению любого финансового учреждения КНДР.

Кроме того, Северной Корее запрещается использование недвижимого имущества, находящегося в собственности или арендованного Пхеньяном на территории России для любых целей, кроме дипломатической или консульской деятельности.

Введение новых санкций связано с резолюцией 2321 Совбеза ООН от 30 ноября 2016 г., которая предусматривает введение ряда ограничений в отношении КНДР в ответ на проведение ядерных испытаний, а также в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2006 г.

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