Российские саперы обезвредили в Алеппо более 20 000 самодельных бомб

В Россию вернулся отряд саперов, которые в течение двух с половиной месяцев занимались разминированием Алеппо. Это «Интерфаксу» сообщили в департаменте информации Минобороны. Саперов торжественно встретили в международном противоминном центре ВС России в Нахабине. Более чем 30 военнослужащим инженерных войск, вернувшимся из Сирии, вручены государственные и ведомственные награды.

За время работы в Алеппо саперы «очистили в городе 2956 га территории, 945 км дорог, более 4500 зданий и сооружений, обнаружили и обезвредили около 36 000 взрывоопасных предметов, из них более 20 000 самодельных взрывных устройств», сообщил представитель Минобороны.