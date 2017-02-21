Путин наградил Чуркина орденом Мужества посмертно

Президент Владимир Путин своим указом наградил орденом Мужества постпреда России в ООН Виталия Чуркина. Дипломат скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Орден ему присужден посмертно «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации объединенных наций в Нью-Йорке», следует из текста указа.

МИД России 20 февраля сообщил, что Чуркин умер на рабочем посту, за день до того, как ему должно было исполниться 65 лет. Американские СМИ сообщили, что утром ему стало плохо в рабочем кабинете, его срочно доставили в больницу и он там умер.

В телеграмме с соболезнованиями семье дипломата Путин назвал смерть постпреда «тяжелейшей и невосполнимой потерей для российской внешней политики». Он назвал Чуркина одним из самых видных дипломатов, профессионалом самого высокого уровня, человеком глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, который «пользовался искренним уважением коллег и огромным авторитетом у зарубежных партнеров». По оценке Путина, наиболее ярко способности дипломата «проявились в период работы постоянным представителем России при ООН». «На протяжении более чем 10 лет, порой в крайне напряженных условиях, он твердо и последовательно отстаивал российскую позицию по важнейшим международным вопросам, что требовало неимоверных усилий и полной самоотдачи. Но как бы трудно ни приходилось, он блестяще решал поставленные задачи и не знал поражений», – цитировал ТАСС.