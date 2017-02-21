МИД Украины отрицает блокировку заявления о Чуркине в ООН – СМИ

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что заявление о Виталии Чуркине в ООН украинской стороной не блокировалось, а «просто ограничились традиционным заявлением для прессы», передает ее слова интернет-издание «Лига.Новости».

«Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ, как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много... Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было», - пояснила официальный представитель украинского МИДа.

Ранее о блокировании украинской делегацией заявления в Совбезе ООН, посвященного Чуркину, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до 65-летия. С 8 апреля 2006 г. он был постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете безопасности ООН. Путин 21 февраля посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.