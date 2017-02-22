Белый дом: Трамп намерен заключить антитеррористическую сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп намерен заключить с Россией сделку, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе регулярного брифинга. «Он ясно дал понять, что если он сможет заключить с Россией сделку, такую как пытались заключить последние несколько администраций, он сделает это. Если не сможет, не сделает. Но он намерен попробовать. И я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика должен рассматриваться как позитивный знак его способности сделать это», - приводятся слова Спайсера в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома.

Представитель Трампа пояснил, что президент намерен искать точки соприкосновения с Москвой в таких темах, как борьба с терроризмом и «Исламским государством» (запрещено в России) в частности, а также в сфере экономической, где могут найтись «области экономического интереса».

Спайсер также подчеркнул, что в конечном счете именно президент принимает окончательные решения вне зависимости он советов своего окружения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о возможности сотрудничества с американскими военными по освобождению Ракки. Это, по его мнению, могли бы стать началом российско-американского сотрудничества по борьбе с терроризмом в регионе. В ответ представитель Пентагона указал на то, что военное сотрудничество между Россией и США по-прежнему приостановлено.

Сам Трамп еще до инаугурации анонсировал возможность заключения с Россией ядерной сделки. Кремль в ответ предложил дождаться его вступления в должность.