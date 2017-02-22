SIPRI: Россия поставляла на Донбасс танки, зенитные ракеты и противотанковое оружие

Шесть из 165 повстанческих групп на востоке Украины получали от России основные виды вооружений в период 2012-2016 гг., говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), изучающего поставки вооружений в мире. Объем поставок не уточняется, говорится лишь, что речь идет о 0,02% от мирового объема торговли оружием. В исследовании отмечается, что «повстанцы на востоке Украины получали танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты». Авторы допускают, что часть вооружений могла быть захвачена в качестве трофеев или на складах. Россия традиционно опровергала поставки вооружений на Украину, как и отправку на Донбасс своих военных.

В 2017 г. телеканал «Россия 1» сравнивал военный потенциал ДНР и Украины. Из приведенной таблицы выходило, что в распоряжении армии ДНР более 700 танков, что в 3 раза больше, чем в составе Вооруженных сил Украины. Комментируя эту тему пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что не знает, откуда у ДНР такие вооружения, но заверил, что «естественно, не от России».

По итогам 2012-2016 г. Россия названа вторым после США поставщиком оружия в мире. На нее приходится 23% мирового рынка.