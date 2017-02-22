МИД назвал дату похорон Виталия Чуркина

Прощание с постпредом России в ООН Виталием Чуркиным начнется 22 февраля в Нью-Йорке, в тот же день его тело перевезут в Россию. Похоронят дипломата 24 февраля в Москве, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Как передает «Интерфакс», гроб будет доставлен в Москву 23 февраля регулярным рейсом российской авиакомпании, тело будут сопровождать родные.

«Траурные мероприятия в Москве, в ходе которых наш народ сможет проститься с Виталием Ивановичем Чуркиным, запланированы на 24 февраля», - добавила Захарова.

Представитель МИДа также потребовала от американской стороны не допускать утечек в СМИ о причинах смерти дипломата и доводить такую информацию только по официальным источникам. АР со ссылкой на источники до этого сообщило, что судмедэксперты настаивают на дополнительных экспертизах для определения причины смерти Чуркина, а на эти исследования могут уйти недели.

«Именно для того, чтобы не допустить распространения, а у нас складывается ощущение, что именно на это были направлены очередные вбросы относительно экспертизы, именно для того, чтобы не допустить спекуляций, мы и обращаемся к американской стороне, чтобы вся информация по этому вопросу доводилась до российской стороны по официальным каналам, - заявила Захарова, ее цитирует ТАСС. - Это обязательство, которое имеется у американской стороны». Она сослалась на правовую практику и «гуманистическое измерение этого вопроса» и добавила, что у дипломата есть семья, которая не заслужила, чтобы «через желтую прессу, через непонятные сайты узнавать такие вещи».

«Исходя из этого в том числе, американская сторона будет четко придерживаться имеющихся у нее обязательств, и мы больше не будем узнавать о деталях экспертизы из непроверенных источников, бульварной прессы или даже уважаемых изданий, которые оперируют информацией в виде утечек, - надеется Захарова. - Это недостойно и подрывает доверие к СМИ».