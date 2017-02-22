Песков призвал уважать решение Верховного суда по Дадину

Решение президиума Верховного суда, постановившего сегодня освободить гражданского активиста Ильдара Дадина, следует уважать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это решение Верховного суда. И в данном случае, нужно уважать любые решения Верховного суда», - сказал Песков.

Ильдар Дадин - первый осужденный по ст. 212.1 УК - об уголовной ответственности за повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий. Его задержали в январе 2015 г. на Манежной площади в ходе акции в поддержку Алексея Навального и его брата Олега Навального по делу «Ив Роше» и приговорили к трем годам колонии общего режима 7 декабря 2015 г.

Конституционный суд в начале февраля этого года признал, что статья 212.1 УК сама по себе конституционна. Однако, следует из постановления КС, за участие в несанкционированных митингах приговаривать можно, только если оно повлекло утрату мероприятием мирного характера или привело к причинению существенного вреда. При этом сам факт административного наказания не может служить неопровержимым доказательством вины, подчеркивается в постановлении: рассмотрение дела по ст. 212.1 предполагает проверку судом всех обстоятельств дела в открытом, состязательном процессе. В связи с этим дело Дадина было направлено на пересмотр.

Сегодня президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить первого осужденного за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина.