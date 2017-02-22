Министр обороны Армении прокомментировал приобретение «Искандеров»

Министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что ракетные комплексы «Искандер-М», поставленные в прошлом году Россией, принадлежат Армении.

«То, что "Искандеры" поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью. И тут никакого второго мнения быть просто не может», - сказал министр обороны Армении Виген Саркисян в интервью агентству «РИА Новости». Он отметил, что информация о том, когда, за какие деньги, на какой срок были куплены «Искандеры», идет под грифом «совершенно секретно». Однако Саркисян подчеркнул, что управляют ими военные Армении.

Министр обороны Армении отметил, что «Искандеры» - это в первую очередь оружие сдерживания, однако назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб. «Соответственно, решение о применении "Искандеров" будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость», - прокомментировал Саркисян.

Он отметил, что Армения планирует продолжать диалог с Россией о возможности приобретения вооружений. «С учетом того, что в рамках ОДКБ мы приобретаем его по внутренним ценам российской армии, и с учетом наличия льготных кредитов, естественно, потенциал такого сотрудничества возрастает. Мы заинтересованы в этом», - заявил министр. Саркисян подчеркнул, что «та динамика, тот прогресс военно-технического потенциала России, который наблюдается за последние годы, вызывают и глубокое уважение, и желание развивать это сотрудничество по восходящей».