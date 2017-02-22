Лавров ждет от США уточнений по поводу «зон безопасности» в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва ждет уточнений относительно идеи американского президента Дональда Трампа по созданию в Сирии так называемых «зон безопасности».

«В принципе, исходим из того, что подобного рода инициативы должны учитывать реальную ситуацию "на земле" в Сирии, где работают многие игроки, - как своими сухопутными силами, так и в воздушном пространстве», - пояснил Лавров.

Министр считает: в Кремле исходят из того, что «зоны безопасности» необходимы для людей, покинувших дома.

Лавров также отметил, что подобные инициативы должны согласовываться с сирийским правительством, иначе «будет не очень просто реализовывать эти и другие шаги».