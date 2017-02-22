Две трети россиян спокойны за свою жизнь и имущество – ВЦИОМ

Две трети россиян (59%) не боятся за свою жизни и имущество, 46% граждан России считает преступность в населенных пунктах большой проблемой, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Преступность в населенном пункте постоянного проживания в той или иной мере считают серьезной проблемой 46% россиян (среди москвичей и петербуржцев этот показатель составляет 56%). При этом ощущение защищенности от возможных покушений на жизнь, имущество и т.д. выражают 59% граждан, об обратном говорят 39%», - говорится на сайте ВЦИОМ.

При этом каждый третий из пострадавших (30%) был ранее знаком с преступниками. 39% респондентов становились жертвами неоднократно, 63% потерпевших заявили о том, что долго переживали после произошедшего.

Согласно опросу, 49% россиян после преступлений не обращались за помощью в правоохранительные органы, так как не верили в их помощь. 17% обращавшихся в органы пострадавших отметили, что сотрудники полиции пытались отговорить их от подачи заявления, 70% из обращавшихся заявили о том, что причененный им вред так и не был возмещен.

Опрос проводился 10-17 февраля 2017 г. Объем выборки 1600 человек.