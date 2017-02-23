Пушков прокомментировал слова Порошенко о военной угрозе со стороны России

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о военной угрозе со стороны России.

«Порошенко любит порассуждать о возможности "полномасштабной войны" с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих – масштаб не тот», – написал Пушков в Twitter.

Ранее Порошенко заявил, что Украине, угрожает российский военный контингент в Приднестровье и на «южном востоке». Он также обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Крыму.