Саакашвили могут привлечь к ответственности за посягательство на суверенитет Украины

Украинский правозащитник Олег Курчин обратился в Генпрокуратуру страны с жалобой на бывшего губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает издание «Сегодня». По мнению Курчина, Саакашвили необходимо наказать за посягательство на суверенитет Украины.

«Разжигание национальной вражды, т. е. действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что настраивают народ Одессы, Киева, Донецка, Луганска один против другого», – заявил Курчин.

Правозащитник утверждает, что Саакашвили в одном из публичных выступлений оскорбительно отозвался об Одесской области. В качестве примера приводится следующее высказывание политика: «Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать… поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты».