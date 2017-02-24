В Совфеде назвали тревожным заявление Трампа о расширении ядерного потенциала

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что заявление президента США Дональда Трампа о расширении ядерного потенциала страны является самым тревожным его высказыванием на тему отношений с Россией.

Ранее Трамп в интервью Reuters заявил, что хочет расширить ядерный арсенал США, чтобы показать лидирующие позиции Вашингтона. При этом он добавил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое, по его словам, идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Предвыборный лозунг Трампа Make America great again ("Сделаем Америку снова великой". – Ред.), если под этим понимается "превосходство в ядерной сфере", вернет мир к худшим временам гонки вооружений 50-60-х гг., когда противоборствующие стороны пытались обеспечить национальную безопасность за счет достижения военного превосходства над противником», – написал Косачев в Facebook.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров в свою очередь отметил, что намерение Трампа расширить ядерный потенциал идет вразрез с международными соглашениями и не способствует сохранению безопасности в мире.