Дочь и зять уговорили Трампа не выходить из соглашения по климату – WSJ

Старшая дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер отговорили президента США от выхода из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Напомним, администрация Трампа готовит документ, направленный на изменение и частичную отмену многих аспектов экологической политики бывшего президента США Барака Обамы.

The Wall Street Journal расценила отказ президента США от критики Парижского соглашения как «еще один признак влияния дочери Трампа и Кушнера» на политику Белого дома.