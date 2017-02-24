Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с дипломатом прошла в Большом траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил вдове Чуркина Ирине Орден мужества, которым дипломат был награжден посмертно. «Кроме того, что он был высочайшим профессионалом, он был еще и народным дипломатом. Достаточно посмотреть, как популярен он был в народе», – сказал Лавров о Чуркине.

Проститься с дипломатом пришли первый замминистра иностранных дел Владимир Титов, заместители министра Михаил Богданов, Геннадий Гатилов, Григорий Карасин, Алексей Мешков и Игорь Моргулов, а также официальный представитель МИДа Мария Захарова.

На траурной церемонии также присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков, зампредседателя Совета федерации Ильяс Умаханов, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и представители ряда иностранных дипмиссий.

Напомним, Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Исполняющим обязанности постпреда России при ООН назначен его заместитель Петр Ильичев.