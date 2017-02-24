Защита Дадина пожаловалась в ЕСПЧ на удержание активиста в колонии

Адвокаты Ильдара Дадина обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на удержание активиста в колонии в Алтайском крае. Об этом сообщила его супруга Анастасия Зотова.

В среду, 22 февраля, президиум Верховного суда России отменил приговор и постановил освободить первого осужденного за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина. Однако он до сих пор не вышел из колонии.

«Решение президиума Верховного суда Российской Федерации до сих пор не достигло колонии, и выяснить его судьбу не удается. Таким образом, Дадин незаконно содержится в ИК-5 в нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», – говорится в телеграмме, направленной в ЕСПЧ. Аналогичные телеграммы были отправлены во ФСИН и Генпрокуратуру.

Главный консультант управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда Валерия Косович подтвердила, что копию постановления отправили в Барнаул спецсвязью в день его вынесения.

Зотова написала в Facebook, что «в отделении спецсвязи города Барнаула говорят, что по Дадину ничего не приходило, до отделения в Москве не дозвониться».

В управлении специальной связи по Алтайскому краю «Дождю» сообщили, что пока не получили копию постановления Верховного суда России, необходимую для освобождения Дадина из колонии. Собеседник телеканала затруднился ответить на вопрос о возможных сроках. «Смотря как пошлют – самолетом или поездом. Поездом – это через Новосибирск», – пояснил он.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Белоус сообщил, что сотрудники ОНК завтра заедут с внеплановой проверкой в колонию, где содержится Ильдар Дадин.