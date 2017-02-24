ЕСПЧ обязал Россию до 27 февраля дать ответ об освобождении Дадина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответил на телеграмму адвокатов Ильдара Дадина, которые пожаловались на удержание активиста в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ксению Костромину.

«Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля», – сказала Костромина.

Напомним, в среду, 22 февраля, президиум Верховного суда России отменил приговор и постановил освободить первого осужденного за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина. Однако он до сих пор не вышел из колонии.

Ранее сегодня супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила, что адвокаты ее мужа обратились в ЕСПЧ с жалобой на удержание активиста в колонии в Алтайском крае. Общественная наблюдательная комиссия пообещала в субботу, 25 февраля, проверить ИК-5.

В управлении специальной связи по Алтайскому краю сообщили, что пока не получили копию постановления Верховного суда России, необходимую для освобождения Дадина из колонии.