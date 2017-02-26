Саманта Пауэр посвятила статью Виталию Чуркину

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр написала статью «Мой друг, российский посол» для газеты The New York Times, которая посвящена работе с российским коллегой Виталием Чуркиным. В материале о постоянном представителе России при ООН, скончавшемся 20 февраля, Пауэр назвала Чуркина одним из самых эффективных дипломатов в мире.

По ее признанию, между коллегами было много разногласий, но для нее он оставался «хорошим другом». Пауэр, по ее словам, была, скорее всего, «самым заметным противником» российского дипломата, однако она всегда отдавала ему должное за преданное отстаивание позиции Москвы по Украине и Сирии.

В своей статье Пауэр не скрывает, что «убита горем» из-за смерти Чуркина, поскольку помимо всего прочего, по ее утверждению, он являлся «одной из лучших надежд, которые были у США и России на совместную работу».

Она также пишет, что ее печалит отношение к заслугам и достоинствам российского дипломата, например, то, что все его достижения рассматриваются как уступки «российской агрессии».

Виталий Чуркин, работавший постпредом при ООН с 2006 г., скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. 24 февраля он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Исполняющим обязанности постпреда России при ООН назначен заместитель Чуркина Петр Ильичев.