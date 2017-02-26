Арестованные экс-сотрудники ФСБ занимались псевдовербовочной деятельностью – СМИ

Бывшие сотрудники ФСБ, арестованные по делу о госизмене, вели двойную игру, маскируя свои контакты с иностранцами псевдовербовочной деятельностью. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Фигурантам удавалось избегать изобличения в непозволительных контактах с представителями иностранных спецслужб на том основании, что они якобы проводили с ними вербовочную работу», - заявил он.

По словам собеседника агентства, легенду о вербовке агентов, связанных со сферой информационной безопасности, экс-сотрудники российской спецслужбы использовали для оправдания своей незаконной деятельности в ущерб интересам государства.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что по делу о госизмене арестованы четыре человека. По данным источника, обвинение в госизмене предъявлено двум сотрудникам ФСБ, одному менеджеру «Лаборатории Касперского» и некоему Георгию Фомченкову.

До вчерашнего дня были известны имена только троих из них: это глава отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергей Михайлов и старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрий Докучаев, напоминает РБК.

В субботу, 25 февраля, стало известно имя четвертого фигуранта дела о госизмене в ФСБ - Георгий Фомченков. Об этом сообщала «Новая газета» со ссылкой на источник в спецслужбе. Чем занимался Фомченков до ареста и какова его роль в деле о госизмене, не указывается.

1 февраля Михайлову, Докучаеву и Стоянову были предъявлены обвинения в государственной измене в пользу США, но что именно им вменяется, пока неизвестно.