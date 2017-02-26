Полиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5000 человек

Около пяти тысяч человек принимают участие в шествии памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, проходящем в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

«Сотрудники Главного управления МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность на проходящем в Москве шествии», - сказал сотрудник пресс-службы.

Между тем главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Twitter, что в марше в память Немцова уже принимают участие 15 200 человек.