В Москве завершился марш памяти Немцова

В Москве завершился марш памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Участники шествия дошли до проспекта Академика Сахарова, сообщает в воскресенье, 26 февраля, «РИА Новости».

По данным агентства, участники марша сворачивают плакаты и начинают расходиться. Как предполагается, некоторые из них пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложат цветы.

Марш прошел от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам.

Ранее полиция оценила число участников шествия в 5000 человек.