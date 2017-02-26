Группа «Москва» передала де Мистуре предложения по преодолению кризиса в Сирии

«Московская» платформа сирийской оппозиции передала спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре предложения по преодолению гуманитарного кризиса в Сирии, заявил журналистам в воскресенье глава делегации группы на женевских переговорах Хамза Мунзер.

«Мы также передали спецпосланнику ООН наше видение того, как можно завершить гуманитарную катастрофу, с указанием специальных механизмов…. Первый механизм — это борьба с терроризмом», - сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Представитель «московской группы» подчеркнул, что необходимо также положить конец спонсированию терроризма.

«Второй трэк (после терроризма) - политический процесс и прямые переговоры между оппозицией и правительством, и оппозиция должна состоять из различных делегаций и будет включать в себя все группы», - добавил он.

Вопрос объединения оппозиции является одним из ключевых переговоров, надежда на это появилась после того, как де Мистура собрал все стороны переговоров вместе во время церемонии приветствия на открытии переговоров. В пятницу состоялась встреча представителей платформы «Каир» и делегации ВКП, но договориться об объединении не удалось.