Миллиардер Уилбур Росс утвержден министром торговли США

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру предпринимателя Уилбура Росса на посту министра торговли, сообщает New York Times. За бывшего демократа проголосовали 72 сенатора, что нехарактерно много для вносимых президентом страны Дональдом Трампом кандидатур. «Против» высказались 27 законодателей.

«Я за торговлю, но я за здравомыслие в торговле», - заявил Росс по итогам голосования.

79-летний Росс - основатель финансовой компании W.L.Ross, получил прозвище «короля банкротств», специализируясь на скупке проблемных активов, отмечает ТАСС. Свое состояние он нажил на торговых сделках с Китаем и Мексикой, напоминает NYT.