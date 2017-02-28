Председатель ВС: Взяточников проще сажать, чем штрафовать

Наказывая взяточников кратными штрафами, судам следует сразу же определять вид и срок наказания, которое последует в случае неуплаты, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он сказал это на семинаре-совещании председателей судов 28 февраля. По его словам, сумма неисполненных штрафов по такой категории дел в прошлом году составила 2,323 млрд руб. А число взяточников, которых приговорили к реальному лишению свободы, выросло с 12 до 28% от общего количества дел такой категории.