Гражданкам Вьетнама и Индонезии предъявлено обвинение в убийстве брата лидера КНДР

Прокуратура Малайзии предъявила обвинения двум гражданкам Вьетнама и Индонезии в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ким Чен Нам был убит в аэсропорту Куалу-Лумпура 14 февраля. Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам ранее сообщал, что он скончался от отравления ядом за 15-20 минут. На пробах, взятых со слизистых оболочек глаз и лица Ким Чен Нама, было обнаружено вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, являющееся химическим оружием.