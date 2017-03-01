Мединский прокомментировал жалобу «безработного оппозиционного деятеля» на решение по его диссертации

Министр культуры Владимир Мединский не ставит под сомнение авторитет Московского государственного университета, диссовет исторического факультета которого не нашел оснований проверять его докторскую диссертацию. «Для меня этого вопроса просто не существует», - сказал он. Как сообщает ТАСС, министра попросили прокомментировать жалобу инициатора проверки диссертации Ивана Бабицкого в Высшую аттестационную комиссию.

«Когда какие-то безработные оппозиционные деятели не знают, чем заняться... Мне есть чем заняться, а им нечем», - добавил он.

Диссовет истфака МГУ 7 февраля 2017 г. решил, что нет оснований для рассмотрения диссертации Мединского. Ректор факультета Иван Тучков объяснил это отсутствием жалоб на некорректные заимствования в этой работе, хотя оспорившие диссертацию ученые не обвиняли министра в плагиате, а указывали на ненаучность работы. Бабицкий пожаловался руководителю экспертного совета ВАК по истории Павлу Уварову на многочисленные нарушения на этом заседании, пишет «Коммерсантъ». Профессор истфака МГУ Сергей Мироненко подтвердил изданию, что нарушения были.

Бабицкий считает, что по закону диссовет не имел права отказываться от рассмотрения дела, а также не были выполнены условия процедуры по изучению спорной работы. Мироненко сообщил, что в заседании участвовал декан факультета Иван Тучков, который не входит в состав диссовета. По его словам, декан сообщил, что ВАК по ошибке вместо диссовета истфака под номером 501.001.72 направила диссертацию министра в диссовет 501.001.02 — на факультет государственного управления МГУ. Ректорат, с его слов, решил переслать часть документов на истфак для ознакомления, но саму диссертацию не прислал. После этого декан и председатель диссовета предложили поддержать резолюцию c отказом от «дальнейшего рассмотрения материалов», рассказал Мироненко. Часть членов совета хотели потребовать от ВАК полного текста диссертации и рассмотреть его по всем правилам, но большинство согласились с деканом. Предложенную резолюцию поддержали 12 человек, шесть проголосовали против, один воздержался.

Руководитель совета Уваров сказал, что обращения Бабицкого пока не получил. «То, что на факультет отвезли и материалы, и диссертацию, - это факт. А уж как она потом двигалась по коридорам, кто ее все-таки увидел, мне неизвестно», - отметил он, допустив возможность, что номер диссовета был указан с ошибкой.

Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева заявила «Коммерсанту», что у Бабицкого много свободного времени на «участие в митингах и составление кляуз». «Любое упоминание фамилии Бабицкого рядом с фамилией министра культуры гарантирует первому попадание в топ “Яндекса”, что явно нравится безработному филологу», - полагает она.