Аль-Багдади признал поражение ИГ в Мосуле – СМИ

Лидер «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) Абу Бакр аль-Багдади якобы признал поражение ИГ в Ираке и призвал соратников бежать из Мосула и спрятаться в горах. Как передает IraqiNews.com, об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria News со ссылкой на местные источники. Мосул уже три месяца пытаются отбить у группировки иракские правительственные войска в союзе с курдскими отрядами, в конце января в Багдаде заявили о значительных успехах.

По данным источников канала, это была «прощальная речь» аль-Багдади, которую предполагается распространить среди отрядов группировки в Мосуле. Если игиловцы окажутся в окружении, им предписано взрываться, утверждают собеседники Alsumaria.

Высокопоставленные командиры ИГ, близкие к Аль-Багдади, бегут в Сирию, утверждает канал.

Правительственные войска взяли под контроль последнюю крупную дорогу, которая ведет в западную часть Мосула и до сих пор была под контролем ИГ, сообщает Reuters со ссылкой на иракского генерала, участвующего в операции. Речь идет о дороге, которая соединяет Мосул с Таль-Афаром, занятым ИГ, и затем идет к сирийской границе.

Восточную часть Мосула иракские войска освободили в январе, с 19 февраля идут активные бои за западную часть города.