Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах

Средняя зарплата гражданских служащих в федеральных государственных органах в прошлом году составила 115 700 руб., что на 4% превышает показатель 2015 г. Такие данные приведены в материалах Росстата.

Лидером по среднемесячному размеру зарплат, несмотря на снижение на 1,4%, в 2016 г. был аппарат правительства: его сотрудники получали в среднем 228 500 руб. в месяц. На втором месте сотрудники администрации президента со средней зарплатой в размере 218 600 руб. В тройку лидеров входит Счетная палата со средним уровнем в 180 700 руб.

В Совете Федерации средняя зарплата госслужащих была в 2016 г. 176 100 руб., в Госдуме - 154 800 руб., в Конституционном суде - 136 200 руб.

Среди органов исполнительной власти лидирует МИД России - 147 200 руб., далее идет Минфин - 140 100 руб., МЧС - 137 900 руб., Федеральное казначейство - 120 300 руб., управление делами президента России - 117 900 руб., ФНС - 117 800 руб.

Самыми низкооплачиваемыми являются чиновники Федерального агентства по делам национальностей. Средняя зарплата в этом ведомстве - 53 900 руб.