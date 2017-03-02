Экс-руководитель Госдпартамента США станет экспертом Carnegie Endowment

Бывший госсекретарь США Джон Керри будет работать в качестве эксперта Carnegie Endowment for International Peace в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента организации Уильяма Бернса. «Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги», — отметил Бернс, который с 2011 по 2015 гг. был первым заместителем Керри в Госдепе. По его словам, сейчас опыт экс-госсекретаря «необходим более чем когда бы то ни было».

В феврале стало известно, что Керри, в прошлом выпускник Йеля, включен в число преподавательский состав университета. Теперь он будет руководить проектом «Инициатива Керри», посвященным глобальной политике.