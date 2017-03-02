Суд продлил арест бывшего главы Коми Торлопова

Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшего главы Коми и экс-сенатора Виктора Торлопова, обвиняемого по «делу Гайзера». «Продлить срок домашнего ареста обвиняемому Торлопову Владимиру Александровичу на три месяца, то есть до 6 июня 2017 г., без изменения ранее наложенных на него ограничений и запретов», – говорится в постановлении судьи. Защита Торлопова не возражала против продления домашнего ареста.

Торлопов обвиняется в создании преступного сообщества, которым он, по версии следствия, руководил совместно со своим преемником на посту главы Коми Вячеславом Гайзером. Торлопову также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он полностью признал свою вину и дал показания по делу.

Торлопов возглавлял Коми с 2002 по 2010 г. После этого главой республики стал Гайзер. На сегодняшний день по «делу Гайзера» проходят 16 фигурантов. Они арестованы и находятся под стражей. Следствие оценивает ущерб от действий обвиняемых в 3,5 млрд руб., для его возмещения в случае вынесения обвинительного приговора судом было арестовано имущество на данную сумму.