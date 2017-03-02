Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с Днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с Днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с Днем рождения… Желаю Вам здоровья и всего самого доброго», – говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин отметил, что Горбачев занимается «значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвует в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества».

«В этой серьезной работе в полной мере востребованы ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт», – отметил президент.