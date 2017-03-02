Президент и премьер Молдавии обсудят кандидатов на должность посла в России

Президент Молдавии Игорь Додин в ближайшее время обсудит с премьер-министром страны Павлом Филипом кандидатов на должности послов в нескольких странах, в том числе и в России. «В ближайшее время мы обсудим с премьером кандидатуры новых послов», — сказал Додон. Ранее он говорил, что «не назначит послами тех, кто не будет защищать интересы страны».

О неожиданном отзыве посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша 1 марта сообщила замминистра иностранных дел страны Даниела Морарь. Причин она не назвала. Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, посол мог быть отозван в результате противостояния президента Додона и правительства страны.

В российском МИДе заявили, что пока не получали от властей Молдавии официальных извещений или нот об отзыве посла. «Пока ничего официального мы от них не получали. Все, что происходит — это сфера медийная, сообщения журналистов. Официально никаких нот и официальных извещений у российской стороны по этому поводу нет. Подождем», — сказал заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Он добавил, что пока причины отзыва посла Молдавии из России неизвестны. «Для нас это было весьма неожиданным объявлением», — отметил Карасин. По его словам, пока неизвестно, кто сменит Брагиша на посту посла Молдавии в России. Карасин добавил, что смена посла — право Молдавии, поэтому МИД России не будет направлять запрос в Кишинев.