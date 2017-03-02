Бастрыкин объяснил бегство депутата Вороненкова на Украину

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что бывший депутат Госдумы Денис Вороненков бежал на Украину из-за того, что в отношении него могли возбудить уголовное дело.

«Мы дважды вносили в прокуратуру представление в отношении этого депутата, когда он еще имел этот статус. Два раза он проходил по организации мошеннических схем против предпринимателей. Он уехал потому, что мы должны были привлечь его к уголовной ответственности и, скорее всего, арестовали бы», — сказал Бастрыкин.

«Он не дошел бы до того, чтобы делать такие заявления и принять гражданство Украины, чтобы уйти от уголовной ответственности», — добавил председатель СКР.

В середине февраля бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был объявлен в федеральный розыск. Экс-парламентария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Вороненков 6 декабря получил гражданство Украины — через два дня после того, как истекли его депутатские полномочия. Там он дал показания генпрокуратуре Украины на экс-президента Виктора Януковича.