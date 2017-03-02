Собянин прокомментировал обрушение тоннеля в новой Москве

В мэрии Москвы проверяют обстоятельства обрушения в строящемся автомобильном тоннеле на 23-м км Калужского шоссе. По итогам проверки мэр Сергей Собянин пообещал привлечь к ответственности виновных. Он прокомментировал случившееся «В контакте». «На строительстве тоннеля на Калужском шоссе произошло ЧП. Погиб рабочий, трое пострадали. Оказываем необходимую помощь», - написал мэр.

Следственный комитет возбудил в связи с этим ЧП уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности при строительных работах. Свои проверки проводят прокуратура Новомосковского района и Мосгосстройнадзор.

В строящемся тоннеле утром в четверг обрушилась опалубка при заливке бетона. Под завалом оказались несколько человек, троих вытащили и доставили в больницы. На время работы экстренных служб полностью перекрывали движение по шоссе, там и на МКАД образовались пробки.