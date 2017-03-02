Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Агитация через снос

План сноса пятиэтажек станет одной из важных тем на выборах мэра Москвы

Извлечь из него пользу смогут как власти, так и оппозиция, считают эксперты
Воспользоваться сносом пятиэтажек в агитационных целях надеются и власти, и оппозиция
Воспользоваться сносом пятиэтажек в агитационных целях надеются и власти, и оппозиция
Максим Стулов / Ведомости

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, объявивший недавно о намерении баллотироваться в мэры Москвы (выборы намечены на сентябрь 2018 г.), подготовил поправки к городскому закону «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений», уточняющие понятие места проживания. Сейчас районом проживания называется территория внутри внешней границы районов Москвы, прилегающих к тому району, где расположен подлежащий освобождению жилой дом. Гудков же предлагает, чтобы районом проживания считался только административный район, где живет переселяемый.

Память как опасность

В связи с готовящимся мэром Сергеем Собяниным планом полного сноса пятиэтажек (см. врез) есть опасения, что «Единая Россия» внесет в федеральные законы поправки, ухудшающие условия переселения для граждан, поясняет свою инициативу Гудков: «Хотя даже нынешняя формулировка закона позволяет переселять людей в районы с худшими условиями или более дешевым жильем в пределах округа». По словам экс-депутата, при желании его поправки могут внести депутаты Мосгордумы.

Новая программа сноса пятиэтажек затронет 8000 домов – Собянин

Собянин ранее писал в соцсетях, что новые квартиры, как и прежде, будут предоставляться «недалеко от места проживания, как правило, в том же районе». «Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено», – уверял мэр. Однако министр строительства и ЖКХ Михаил Мень признал, что проект по сносу пятиэтажек потребует изменения законодательства и министерство вместе с правительством обсуждает законопроект, который внесут в Госдуму уже в эту сессию. «В четверг состоится совещание со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, мэром Сергеем Собяниным, зампредом Госдумы Александром Жуковым и председателями нескольких комитетов», – сообщила «Ведомостям» председатель думского комитета по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»). Это первое совещание после встречи Собянина с Путиным, раз идут в Госдуму – значит, будут предлагать изменения, считает она.

Новые масштабы

Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным 21 февраля рекомендовал решить вопрос со сносом пятиэтажных домов. Собянин сказал, что в Москве еще много некомфортного жилья «примерно таких же серий, как мы снесли» – это около 25 млн кв. м, где проживает 1,6 млн горожан.

Депутат Мосгордумы Андрей Клычков (КПРФ), также заявивший о намерении баллотироваться в мэры, говорит, что коммунисты планируют собирать информацию по конкретным домам, которые нужно точно сносить, «чтобы учесть интересы жителей, а не застройщиков». Он согласен, что норму, позволяющую выселять при сносе в другие районы, нужно отменять, «иначе желание переселить в новую Москву сохранится, что бы ни говорил Собянин». «Мэр вышел на президента со сносом пятиэтажек, чтобы изменить закон. Скорее всего, будет введена норма, позволяющая в бессудебном порядке по решению органа исполнительной власти переселять москвичей. Сейчас, по статистике, 3% жителей не согласны со сносом своих домов, и их переселяют через суд, реальная цифра тех, кто не хочет переезжать, – около 20%», – говорит Клычков.

Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин обещает в рамках своей мэрской кампании разъяснять жителям, что программа Собянина – это признак бессистемности и непрофессионализма градостроительной политики: «Это яркий пример, как принимаются решения по всем городским проектам. Он не имеет ничего общего с генпланом и с обсуждаемыми правилами землепользования и застройки».

Главный архитектор Москвы предвидит трудности при сносе пятиэтажек

Пока нет конкретной дорожной карты, эта тема выигрышна как для московских властей, так и для оппозиции, считает политолог Александр Пожалов: «Со времен лужковской программы сноса пятиэтажек у жителей домов, которые в нее не попали, есть ожидания расселения, поэтому они поддержат мэрию. Оппозиция же сможет «продать» угрозу, что эта программа может обернуться уплотнительной застройкой с переездом на выселки, и поднять тему взносов за капремонт, которые уже оплатили жители пятиэтажек». Есть в программе и имиджево-репутационный момент для мэра, добавляет эксперт: «Собянин позиционируется как человек, преобразивший Москву, и эта программа вписывается в ту же логику. Кроме того, мэрская кампания будет проходить во время чемпионата мира по футболу, и то, как изменилась Москва за время мэрства Собянина, можно будет презентовать для западной аудитории и руководства страны».

Тема сноса пятиэтажек обречена на критику, считает политолог Михаил Виноградов: «Оппозиция сможет ее использовать через тиражирование негативных стереотипов о московских властях – что они занимаются решением своих бизнес-задач или совершают действия, которых никто не понимает. Властям предстоит бороться с этими стереотипами или что-то им противопоставить».

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Комментарии  ()
komandir
08:27 02.03.2017
Берем Юго-запад Коньково. Неплохой район. С одним минусом - самая высокая плотность населения. При сносе а. людей оставить в этом районе крайне сложно, так как банально нет мест для постройки новых домов. б.на этом месте поставят многоэтажные дома от 16 этажей, дай бог не 58 этажные, что увеличит еще больше нагрузку на инфраструктуры и еще больше плотность населения. Вопрос кому это нужно? Не велика ли плата всего населения, только за то что не обладающих опытом управления крупными мегаполисами, хочет выбраться еще раз. Если при таком строительстве будет нарушена экосистема, а она явно будет нарушена, учитывая, что это неплановый процесс и без обсуждений и слушаний, а под "выборы", то исправить потом "без крови" будет невозможно.
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