Новая программа сноса пятиэтажек затронет 8000 домов – Собянин

Новая программа по ликвидации пятиэтажек в Москве предполагает снос еще около 8000 домов, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства.

«Программа в четыре раза масштабнее, чем предыдущая. Для ее реализации потребуется огромная концентрация финансовых и материальных ресурсов», - подчеркнул мэр. Он напомнил, что в Москве в предыдущие годы было снесено около 1700 хрущевок.

Собянин отметил, что для реализации программы потребуется внести специальные поправки в федеральное законодательство.

Собянин будет лично координировать работу всех городских структур по реализации программы расселения московских пятиэтажек.

Актуализация программы реновации московских пятиэтажек связана с тем, чтобы обеспечить непрерывность ее реализации, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Программа, предусматривающая снос пятиэтажек, рассчитана до 2018 г., «и чтобы после 2018 г. немедленно приступить уже к дальнейшим действиям, проработку, отладку, все необходимые расчеты нужно начинать уже сейчас», уточнил Песков.