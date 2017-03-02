На шахте во Львовской области произошел взрыв, погибли 11 человек – СМИ

На шахте Степная, расположенной во Львовской области, произошел взрыв. По данным РИА «Новости», погибшими считают 11 человек. Об этом заявил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 8 горняков, шестеро раненых подняли на поверхность, судьба 20 шахтеров остается неизвестной.

«2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 метров в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы», - заявили в ведомстве.

На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, на аварийном участке - 34 человека. Причина обрушения устанавливается. Аварийно-спасательные работы проводят подразделения Минэнергоугля Украины и ГСЧС.