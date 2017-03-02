В МГУ закрыли диссовет, рассматривавший диссертацию Мединского

Диссовет МГУ на базе исторического факультета, ранее рассмотревший материалы диссертации министра культуры России Владимира Мединского, закрыт, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ректора Московского университета Виктора Садовничего.

«Этого диссовета нет уже. Он закрыт», — сказал он.

По его словам, на данный момент согласно закону на базе МГУ создаются собственные университетские диссертационные советы. Поэтому проводится ликвидация диссоветов на базе Высшей аттестационной комиссии (ВАК).