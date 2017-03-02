Против полковника Дмитрия Захарченко возбуждено еще одно дело о взятке

Следствие возбудило еще одно уголовное дело - о взяточничестве - в отношении Дмитрия Захарченко, бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России, сообщает в четверг, 2 марта, «Интерфакс».

«В отношении Захарченко возбуждено еще одно уголовное дело, которое соединено с основным уголовным делом в одно производство. В настоящее время он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России, а также подозревается в совершении еще двух преступлений по той же статье, т. е. в получении взятки в особо крупном размере при других обстоятельствах», - заявил следователь в здании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Захарченко.

Судья Елена Ленская заявила, что срок следствия по делу продлен до 8 июня. Материалам уголовного дела в отношении Захарченко присвоен гриф «секретно», пишет ТАСС.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 г.

Источник в правоохранительных органах ранее говорил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка.