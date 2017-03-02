Новейший фрегат «Адмирал Григорович» задержался в Черном море из-за тумана

Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и «Ямал» вошли в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

Фрегат вышел из Севастополя в понедельник. Ожидалось, что корабль прибудет к месту назначения во вторник во второй половине. Однако из-за тумана были закрыты черноморские проливы, поэтому фрегату нужно ждать 36 часов, чтобы войти в Босфор.