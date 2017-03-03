В контактах с Кисляком подозреваются еще двое советников Трапма – USA Today

Два представителя предвыборного штаба Дональда Трампа контактировали в российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, сообщает USA Today. Речь идет о Джеффри Гордоне, который в ходе избирательной кампании возглавлял консультативный комитет по национальной безопасности, а также о Картере Пейдже, также входившем в этот комитет.

Оба советника Трампа встречались Кисляком летом 2016 г. в штате Огайо. Издание подчеркивает, что контакты представителей избирательных штабов кандидатов в президенты США с зарубежными дипломатами сами по себе – не редкость. Именно на это указывает и Гордон, видевшийся с Кисляком в Кливленде. «Я считаю это неформальной беседой, такой же, каких были десятки с другими послами и старшими дипломатами в Кливленде», - заявил он изданию. Пейдж отказался обсуждать подробности своей беседы с Кисляком, сославшись на «правила конфиденциальности».

Ранее представители команды Трампа отвергали связи с представителями российских властей, а новые факты ставят их заявления под сомнение, отмечает издание. Так в августе 2016 г. Пейдж опроверг обвинения в контактах с представителями российского правительства, высказанные лидером демократов в сенате Гарри Ридом.

В начале 2017 г. из-за неполной информации о беседе с Кисляком подал в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Генпрокурор Сешнс, также уличенный в двух встречах с Кисляком, взял самоотвод от расследования дел, связанных с избирательной кампанией Трампа.

29 декабря 2016 г. администрация экс-президента США Барака Обамы объявила о введении санкций против России за попытки оказать воздействие на выборы нового американского лидера, в том числе при помощи хакерских атак. Из страны были высланы 35 российских дипломатов, входивших в аппарат Кисляка.