Роспотребнадзор арестовал около 200 000 литров стеклоомывателей с метанолом

Около 200 000 литров стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол, было арестовано сотрудниками Роспотребнадзора в период с декабря 2016 г. по февраль 2017 г., сообщается на сайте ведомства. Метанол запрещен к использованию для производства этой продукции.

За время проверок специалисты Роспотребнадзора посетили более 7000 объектов, где производилась и реализовывалась жидкость. Из них на 453 объектах «установлены факты розничной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола и выявлены три производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метанола», - отмечается в сообщении.

По итогам надзорных мероприятий было составлено более 730 протоколов об административных правонарушениях, а также наложено около 400 штрафов на сумму более 3,8 млн руб. В правоохранительные органы направлено свыше 170 дел. Ведомство оставляет ситуацию на контроле.