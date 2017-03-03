Bellingcat проанализировала переговоры о транспортировке «Бука» перед гибелью MH17

Группа Bellingcat опубликовала новый доклад об отставном российском военном с позывным «Хмурый», которого она считает ответственным за транспортировку на Украину российского «Бука», из которого был сбит малазийский Boeing. В прошлом докладе группа назвала его имя, позывные и сообщала, что телефонные переговоры с его участием во время транспортировки «Бука» были перехвачены украинскими военными и обнародованы нидерландским следствием в прошлом году. Сейчас Bellingcat сообщает, что подтвердила личность «Хмурого» и опубликовала содержание пяти перехваченных телефонных разговоров, в которых обсуждаются сбитые украинские самолеты, получение «Бука» и его транспортировка.

Группа уточнила дату рождения «Хмурого» - 9 августа 1962 г. «Наиболее однозначным подтверждением наших выводов мы обязаны российскому актеру Ивану Охлобыстину», фотографию с которым герой расследования выложил в сети «Одноклассники», говорится в докладе. В колонке на сайте RT от 16 февраля 2017 г. Охлобыстин подтвердил, что его знакомый действительно носил псевдонимы «Хмурый» и «Петровский» и был подчиненным Игоря «Стрелкова» Гиркина в Славянске и Донецке. Оправдывая «Хмурого» и критикуя расследование Bellingcat, Охлобыстин написал: «Сергей Дубинский с позывным "Хмурый" — уважаемый русский военный, честно посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству, даже когда Отечество в период общественного разлада середины 90-х, бывало, поручало ему бессмысленные и губительные задания. Он уже вышел в отставку, но ему очередной раз не повезло: на родной Украине произошел госпереворот — и, как солдат, он не смог не встать на защиту Конституции и присоединился к ополчению Славянска, под флагом Стрелкова».

После публикации первого доклада Русская служба BBC подтвердила электронный адрес «Хмурого» и связалась с ним. Он ответил, что не имеет никакого отношения ни к даче команды на поражение цели, ни к стрельбе по лайнеру, а это главные вопросы в деле со сбитым Boeing. Он предположил, что истинная цель публикации Bellingcat - «вынудить кого-либо, например "Хмурого", "проговориться" в интервью, что даст расследователям дополнительные факты». В докладе он не увидел никаких доказательств. Для «Хмурого» это «очередная попытка "натянуть сову на глобус", смесь отобранных фактов и лжи». «Подобные "расследования"- не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского "Бука". Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут», - цитировала ВВС.