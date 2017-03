Том Хэнкс прислал журналистам в Белом доме кофемашину с пожеланием отстаивать правду

Актер Том Хэнкс подарил пресс-корпусу Белого дома новую кофемашину с напутствием продолжать отстаивать правду. Журналисты выложили в свои микроблоги фотографии Pasquini Livia G4 с корпусом из нержавеющей стали и выразили благодарность кинозвезде. Такая в США стоит около $2000. Рядом с машиной они прикололи к стене записку от Хэнкса: «Пресс-корпусу Белого дома. Продолжайте борьбу за благое дело во имя правды, справедливости и американского пути. Особенно в части правды». Подборку фотографий можно увидеть, например, на сайте Hollywood Reporter. Новый президент Дональд Трамп регулярно критикует журналистов за «фейковые новости» и даже называл некоторые СМИ врагами американского народа. До выборов президента Хэнкс говорил, что если Трамп победит, это будет грустный день для планеты.

Хэнкс обеспечивает кофе работающих в Белом доме журналистов уже давно. В 2004 г. он послал им кофемашину, когда узнал что они покупают кофе из автоматов, писала Los Angeles Times. В 2010 г., побывав в Белом доме, он увидел, что у его машины засорились фильтры, и прислал журналистам новую, кротко заметив, что ее надо было чистить и промывать, сообщала ABC News.

После инаугурации Трампа журналистам живется непросто. Администрация президента объявила войну утечкам в СМИ, а не совпадающие с официальными заявлениями данные назвала «альтернативными фактами». Советник президента Стив Бэннон назвал СМИ оппозиционной партией и посоветовал им заткнуться. 31 января агентство Reuters опубликовало письмо сотрудникам от главного редактора Стивена Адлера, который говорил о трудностях работы при новом президенте и отношении его администрации к журналистам, работа в Белом доме в этом письме оказалась в одном ряду с работой в несвободных странах. 24 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер неожиданно не пустил на свой брифинг журналистов The New York Times, CNN, Politico, The Los Angeles Times, BuzzFeed News и BBC, хотя они входят в пресс-пул Белого дома. Представители других СМИ, например Reuters, Bloomberg, Associated Press (AP) и др., были приглашены, причем не все из них знали об отсеве. Журналисты AP, заранее узнавшие, что некоторых их коллег не пустят на встречу, отказались в ней участвовать.