Песков прокомментировал доклад ФБК о премьере Медведеве

В Кремле не знакомились с деталями расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева, но в общих чертах знают о нем из СМИ, сказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В деталях - нет, не ознакомлены [с расследованием ФБК]. Сообщения СМИ видели. Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина», - сказал Песков журналистам. «Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства», - заявил пресс-секретарь президента.

Накануне пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова назвала расследование ФБК предвыборным, указав, что «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно».

Накануне ФБК опубликовал большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды. По поводу одного из объектов – земельного участка с жилым домом в подмосковном Знаменском, который, по данным ФБК, был подарен в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых госпроектов («Соцгоспроект») бизнесменом Алишером Усмановым, – директор ФБК Роман Рубанов обратился в СКР с просьбой возбудить в отношении премьера и бизнесмена уголовное дело за взятку.