Следствие попросило арестовать перебравшегося на Украину экс-депутата Госдумы

Следствие попросило Басманный суд заочно арестовать экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева. В отношении политика расследуется уголовное дело о рейдерстве в сфере недвижимости. Он был объявлен в федеральный розыск в середине февраля, вскоре после того как дал интервью о том, что перебрался на Украину, получил украинское гражданство и дал показания на экс-президента страны Виктора Януковича Службе безопасности Украине.

Суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения уже 3 марта, добавила Царева.

2 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал мнение, что на Украину Вороненков переехал, спасаясь от уголовного преследования и ареста. Он напомнил, что расследование мошеннических схем проводилось, когда Вороненков еще был депутатом.

Экс-парламентария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

По версии следствия, с августа 2010 г. по июнь 2011 г. Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская решили похитить здание, принадлежащее указанной компании. Для совершения преступления эти лица привлекли Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова. При пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России № 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО «ТОМА» Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества. Подозреваемые назначили своего гендиректора «ТОМА», а затем Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание, расположенное на улице Международной в Москве, считает следствие. Покупатель, Виталий Качур, якобы знал, что здание продается незаконно. В результате мошеннических действий здание общей площадью 1499,4 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн руб. было продано подконтрольной Качуру компании «Шанс» за 20 млн руб. «Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше $1,2 млн. Своими действиями соучастники лишили Кобахидзе права собственности на указанное здание и причинили ущерб в особо крупном размере», - сообщал СКР. Следствие считает Вороненкова организатором схемы.