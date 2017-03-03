ФАС раскрыла сговор на торгах МВД, МЧС и ФСКН на 168,8 млн рублей

УФАС г. Москвы раскрыло сговор между ООО «Криминалистическая техника» и ООО «Ремтехстрой» на 14 аукционах МВД, МЧС и ФСКН по поставкам криминалистического оборудования. Общая сумма начальной цены контрактов - 168,8 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

«Между потенциальными поставщиками оборудования фактически не было конкурентной борьбы. В связи с этим силовики закупали оборудование для криминалистических исследований - криминалистические чемоданы, передвижные лаборатории и расходные материалы к ним по завышенным ценам», - пояснила замруководителя ведомства Елена Петрусенко.

По итогам проверки ФАС признала компании нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции.