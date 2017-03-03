Марин Ле Пен отказалась идти в суд по делу о подставных сотрудниках до выборов – СМИ

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вызвали в суд по делу о найме фиктивных сотрудников, пишут местные СМИ со ссылкой на источники.

Ле Пен направила судьям письмо о том, что не явится в суд до окончания предвыборной кампании.

Правоохранительные органы подозревают ее в незаконном назначении сотрудников партии парламентскими помощниками и выплате им зарплат из бюджета Европарламента. Как пишут в СМИ, эти сотрудники не выполняли работу по линии Европейского парламента.