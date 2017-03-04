Песков подтвердил готовность России бороться с ИГ в одиночку

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может отложить сделку с Россией по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

На вопрос, готова ли Россия продолжать борьбу с ИГ в одиночку, Песков ответил: «Москва и так продолжает».

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Трамп может отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ. Решение связано с очередной волной новостей о связях команды Трампа с Россией.